Nieuwe provincieraadsleden en gedeputeerden leggen eed af

De nieuwe provincieraad is vanmorgen geïnstalleerd in het Brugse provinciehuis Boeverbos. De installatievergadering liep drie dagen vertraging op door het ontbreken van de geldigheidsverklaring van de verkiezingsuitslag door de Raad van Verkiezingsbetwistingen.

Met drie dagen en een goed uur vertraging door file in Brugge werd de nieuwe provincieraad dan toch geïnstalleerd. De vorige coalitie is ook de nieuwe, bestaande uit CD&V, Open Vld en sp.a. Even was er nog commotie omdat Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) bezwaar had ingediend tegen het uitstellen van de installatievergadering, maar de raad, en zelfs de fractie Vlaams Belang, stemde in om de installatie toch te laten doorgaan.

36 vooral vertrouwde gezichten

De raad maakte donderdag kennis met 36 vooral vertrouwde gezichten, precies de helft van in de vorige legislatuur. CD&V heeft de grootste fractie met tien leden. N-VA heeft er zeven, maar maakt dus geen deel uit van de coalitie. Sp.a telt vijf raadsleden, net zoals Open Vld. Vlaams Belang heeft er zelfs in de gehalveerde samenstelling een zetel bij en telt er ook vijf. Groen behield zijn vier zetels. Alle raadsleden, op de afwezige Wouter Vermeersch na, legden hun eed af.

Poperinge sterk vertrgenwoordigd

De deputatie telt twee nieuwe gezichten. Jurgen Vanlergberghe (sp.a) is vierde gedeputeerde en onder meer bevoegd voor milieu, natuur en landschap en mobiliteit. Sabine Lahaye-Battheu (Open Vld) is derde gedeputeerde en heeft onder meer toerisme, onderwijs en erfgoed in de portefeuille. De twee CD&V-gedeputeerden zijn vertrouwde gezichten in de raad, namelijk Bart Naeyaert en Jean de Bethune, die grotendeels hun bevoegdheden behouden. Naast Vanlerberghe en Lahaye-Battheu levert de stad Poperinge ook nog de voorzitter, met name Christof Dejaegher.