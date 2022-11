Nadat jong boeren twee weken geleden uitpakten met boerenbegraafplaatsen langs de weg, is er nu een nieuwe actie met een opvallend filmpje op sociale media.

Landbouwers en hun gezin hebben post gevat langs de boerenkerkhoven. Onherkenbaar, met de rug naar de camera. Het is een protest tegen het nieuwe mestactieplan dat op tafel ligt. Het maakt landbouw zo goed als onmogelijk, zeggen de jonge boeren. Ze vrezen dat er jobs zullen sneuvelen, niet alleen in de landbouw, maar ook in andere sectoren die afhankelijk zijn van de landbouw.