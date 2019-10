Nieuwe plannen Leet voorgesteld

Er blijven meer parkeerplaatsen behouden dan in het oorspronkelijke plan. ‘De Leet’ gaat van 304 naar 256 parkeerplaatsen en die kunnen ingenomen worden voor evenementen of alsnog geschrapt worden als na evaluatie blijkt dat er te veel zijn. De geplande waterbakken worden dan weer geschrapt en vervangen door fonteintjes.

De inwoners kregen gisteravond een eerste voorstelling van de ‘nieuwe Leet’ op een infomarkt. De reacties waren overwegend positief. Al stellen sommigen zich de vraag of er geen extra mobiliteitsproblemen zullen opduiken. Bussen mogen bijvoorbeeld niet meer over De Leet rijden, en in de Elverdingestraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Wat zal de impact daarvan zijn, vragen zij zich af.

