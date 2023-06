Nieuwe pijpleiding moet ook waterstof door Zeebrugge vervoeren

Aardgastransporteur Fluxys werkt in Oost-Vlaanderen aan een nieuwe pijplijn van 44 kilometer lang en dat is ook voor de haven van Zeebrugge interessant.

Met een steviger netwerk wil België zich profileren als knooppunt voor het verspreiden van aardgas en waterstof. Het staal dat Fluxys vandaag gebruikt voor de leiding tussen Desteldonk en Opwijk is dan ook dikker dan bij de klassieke aardgasleidingen, en dat maakt het extra geschikt om onder hoge druk waterstof te vervoeren. De bedoeling is dat Fluxys kan schakelen naargelang de nood van de markt: aardgas of waterstof. De verwachting is dat het belang van dat laatste steeds maar zal toenemen. De markt verandert immers razendsnel, klinkt het bij de gasvervoerder.

Extra capaciteit

De nieuwe leiding komt naast een bestaande lijn. Door de leiding te ontdubbelen komt er extra capaciteit bij om al dat gas dat toekomt in Zeebrugge te transporteren: liefst 15 gigawattuur extra, of het equivalent van de energieproductie van vijftien kerncentrales.