Twee jaar later dan gepland opent Talbot House in Poperinge de nieuwe permanente tentoonstelling “Een Huis van Menens”.

Het is een bloemlezing van kleine menselijke verhalen geworden: voorwerpen met een verhaal, maar ook een digitaal archief van dagboeken en beelden. Vanaf morgen opent de tentoonstelling voor het grote publiek. 500 voorwerpen met een verhaal vormen de nieuwe permanente tentoonstelling in Talbot House in Poperinge. En elk object vertelt een verhaal dat onlosmakelijk verbonden is met de mensen die over de vloer kwamen.

Naast de vele voorwerpen kunnen ook dagboekfragmenten en beelden digitaal opgeroepen worden. De nieuwe tentoonstelling overspant een kleine eeuw, van de opening van de soldatenclub in 1915 tot de gerestaureerde concerthal in 2004.