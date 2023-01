Nieuwe partij in Wielsbeke, drie schepenen stappen over

In Wielsbeke is een nieuwe politieke partij opgericht: TEAM8710. “Een nieuwe onafhankelijke partij”, zegt voorzitter Frédéric Depypere. Drie van de vier schepenen van meerderheidspartij CD&V stappen over naar die nieuwe partij.

Filiep De Vos (de vorige burgemeester), Daisy Haydon en Ine Callens stappen in het nieuwe project, net als de raadsleden Ellen Rogge, Geert Snoeck en Danny Vanhoutte, BCSD-leden (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) Marijn De Vos, Kathleen Devliegere en Gaby Benoit. Tot slot worden ook Carlos Verbrugghe en Filip De Coninck bestuurslid van de nieuwe partij.

“In de afgelopen maanden hebben een aantal mensen met eenzelfde toekomstvisie voor de gemeente mekaar gevonden. We hechten allemaal veel belang aan het teamverhaal, waar ruimte is voor verjonging en vernieuwing. Voor de inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve gaan we voor inspraak, open communicatie en een financieel gezonde gemeente", vertelt Frédéric Depypere.

Samenwerking met andere lijsten?

Marijn De Vos: "We zullen naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 trekken met een gemeentelijst zonder politieke kleur en met mensen die het beste voor hebben met de gemeente. Of een samenwerking met mensen van andere lokale lijsten tot de mogelijkheden behoort? Zeker, zolang er inhoudelijk voldoende raakpunten zijn. Maar we gaan uiteraard ook nieuwe mensen aanspreken om mee in dit nieuwe project te stappen."

Voor CD&V-burgemeester Jan Stevens en CD&V-schepen Rachida Abid is er geen plaats in de nieuwe partij. Maar de drie overgestapte schepenen zullen deze bestuursperiode naar eigen zeggen loyaal afwerken. Frédéric Depypere: “Alle schepenen en raadsleden van TEAM8710 zullen tot eind 2024 het goedgekeurde meerjarenplan verder loyaal blijven steunen."

Oppositie: het gaat om de postjes

CD&V heeft in Wielsbeke een absolute meerderheid met 11 zetels. Tweede grootste partij is U., met 5 zetels, daarna volgen N-VA met 4 zetels en Vlaams Belang met 1. Volgens Jan De Potter van oppositiepartij U. gaat dit louter om postjes die ze willen bemachtigen, dus niet omwille van te weinig vernieuwing en verjonging. Hij stelt zich ook vragen bij de bestuurbaarheid de komende 20 maanden.