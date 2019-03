Nieuwe (neven-)bestemming voor Kortrijkse kerken

In Kortrijk krijgt zowat elke kerk een belangrijke her- of nevenbestemming. Dat blijkt uit het Kerkenplan dat de stad heeft bekend gemaakt.

Het Kerkenplan moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarin staan concrete projecten die het kerkenlandschap in de stad grondig zullen veranderen, zowel ruimtelijk als functioneel. Het plan is het resultaat van intensief overleg met alle betrokken partijen.

'Uniek in Vlaanderen'

Schepen van Kerkfabrieken Kelly Detavernier: ‘Dit kerkenplan is uniek in Vlaanderen. Wellicht is er geen enkel ander kerkenplan dat zoveel kerken en/of kerkgebouwen omvat die een her- of nevenbestemming krijgen. 21 van de 25 kerken krijgen een her- of nevenbestemming met een meerwaarde voor de lokale gemeenschap.’

Slechts 4 van de 25 kerken blijven voorlopig behouden zoals ze zijn. Het gaat om de St-Maartenskerk, St.-Brixius, St-Eutropius en St-Michiel. Op die manier is er voor elke parochiale eenheid nog 1 volwaardige kerk.

Opvallende projecten

De meest opvallende projecten zijn in Aalbeke en Bissegem.

Heule: OLV-Fatimakerk wordt overgedragen aan de vzw Oranjehuis

OLV-Fatimakerk wordt overgedragen aan de vzw Oranjehuis Bissegem: kerk Mariadorp wordt verkocht aan de protestantse gemeenschap

kerk Mariadorp wordt verkocht aan de protestantse gemeenschap Aalbeke: in de St-Corneliuskerk (zie foto) komen er satellieten van de academie en de bibliotheek, met renovatie van de aanpalende huisjes en een verbindende nieuwbouw

in de St-Corneliuskerk (zie foto) komen er satellieten van de academie en de bibliotheek, met renovatie van de aanpalende huisjes en een verbindende nieuwbouw Bissegem: de St-Audomaruskerk ontvangt voortaan de academie en de bib maar ook polyvalente ruimte voor de wijkwerking en het OC

Daarnaast: