Nieuwe Nelca-site eindelijk open

In Lendelede is de nieuwe Nelca-site officieel geopend. Door de complexe afwikkeling van het faillissement van de textielgroep in 2007 lag de site er jarenlang verwaarloosd bij.

In 2012 startte de sloop van de gebouwen. Nu is er plaats voor KMO's en grotere bedrijven en straks komen er ook woongelegenheden in een groene omgeving met wandel- en fietspaden.De nieuwe Nelca-site van 10 ha in Lendelede is opgedeeld in Noord en Zuid. Het noordelijke deel van de site telt 17 KMO-units en een zone voor vijftien grotere bedrijven. Zuid telt 4 kantoorgebouwen met daarop aansluitend ook ruimte voor KMO's. (lees verder onder de foto)

Eindelijk nieuwe invulling

In 2007 ging het textielbedrijf failliet, de nieuwe invulling liet lang op zich wachten. Pedro Ketels, schepen van economie Lendelede: 'Wij hebben onmiddellijk opdracht gegeven aan Leiedal om het te verwerven, maar het is een oude industriële site, er was veel vervuiling en er moest gesaneerd worden. Er was ook de vraag wie dat zou gaan betalen. Het heeft dus tot 2011 geduurd voor het in de markt gezet werd. In 2012 was er dan ook nog een grote brand. Het voordeel daarvan was dat de oude gebouwen die toch moesten gesloopt worden al tegen de vlakte lagen.' (lees verder onder de foto)

Textielbedrijf Nelca heeft een geschiedenis van meer dan 120 jaar in Lendelede en stelde ooit 1300 mensen te werk. Voor de gemeente was een nieuwe economische invulling dan ook belangrijk.