Wie op zoek wil naar een manier om het jachtige leven even te ontvluchten, kan vanaf nu terecht in het Eversambos van Stavele bij Alveringem. Daar heeft Natuur en bos een natuuroase gecreëerd.

Tijdens een trage wandeling kom je houten objecten tegen die je uitnodigen om tot rust te komen. De idee is geïnspireerd door de Japanse bosbaden, de shinrin-yoku, een Japanse therapie die in de jaren tachtig ontstond en nu ook naar ons is overgewaaid.

Het is de bedoeling dat je zo traag mogelijk wandelt in het bos, en ondertussen je zintuigen de omgeving laat absorberen. Hier en daar staan dus houten objecten die je daarbij helpen.