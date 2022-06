Nieuwe nachtopvang voor daklozen opent deuren in Roeselare

Op maandag 20 juni wordt de nachtopvang voor dak –en thuislozen op de site van Roeselare Op Post in de Brugsesteenweg voor het eerst in gebruik genomen. De naam ‘Het PosThuis’ verwijst enerzijds naar de vroegere postsite, en anderzijds naar huis en thuis.

De huidige nachtopvang ‘De Noorderbrug’ in de Noordlaan was aan een grondige vernieuwing toe. Het gebouw beantwoordt niet meer aan de hedendaagse normen, en biedt onvoldoende capaciteit om te kunnen voldoen aan de steeds stijgende vraag naar nachtopvang omwille van dak– en thuisloosheid. Daarom werd door de Stad en OCMW Roeselare uitgekeken naar een nieuwe infrastructuur.

De nachtopvang biedt ‘s nachts onderdak aan dak– en thuislozen die een tijdelijke slaapplaats zoeken. Dit om te vermijden dat men de nacht op straat moet doorbrengen. De nieuwbouw voldoet aan de huidige normen en voorziet een uitbreiding van het aantal slaapplaatsen tot 21.

In de nachtopvang wordt dienstverlening aangeboden onder het motto van ‘bed – bad – brood’: er wordt een bed ter beschikking gesteld, een broodmaaltijd aangeboden en men kan er zich wassen. Er wordt een veilige plaats geboden waar de dak– of thuisloze tot rust kan komen. Overdag worden de gebruikers van de nachtopvang ondersteund in hun contacten met reguliere hulpverlening; om zo vlug mogelijk uit de situatie van dakloosheid te kunnen stappen.