Nieuwe Munkenbrug open voor verkeer

De nieuwe Munkenbrug tussen Ooigem en Desselgem is open voor het verkeer. Zondagavond is de brug feestelijk geopend door de buurtbewoners.

De werken hebben 1,5 jaar geduurd. De oude brug was te laag en moest worden vervangen zodat schepen met drie lagen containers voorbij kunnen.

Veiliger en comfortabeler

Fietsers en voetgangers kunnen sinds midden maart al gebruik maken van de brug, maar vanaf maandag 4 april 2022 kan iedereen gebruik maken van de nieuwe brug.

“Het is een prachtige brug geworden die het kanaal bevaren en oversteken voor iedereen comfortabeler en veiliger maakt”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

“De werken maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Schepen kunnen vlot passeren dankzij een doorvaarthoogte van zeven meter, waardoor drielaags containervervoer in de toekomst mogelijk zal zijn. Fietsers en voetgangers beschikken over een afgescheiden fiets- en voetpad met een hellingspercentage van slechts 4 procent. Ook onder het brug is er een vlotte verbinding gecreëerd met het jaagpad. Met De Vlaamse Waterweg nv investeerde we 8,4 miljoen in de bouw van de nieuwe brug.”

(lees verder onder de foto)

Open en licht ontwerp

De werken in Ooigem en Desselgem maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. De nieuwe brug is een stalen boogbrug van 99 meter lang en 19 meter breed. Het ontwerp oogt licht en hedendaags.

De nieuwe Munkenbrug ligt op dezelfde locatie als de vorige brug, waardoor de impact op de omgeving beperkt is. Zo bleven alle woningen en een waardevol natuurgebied gevrijwaard.

Munkenbrug

Stad Waregem en gemeente Wielsbeke hebben gekozen om de nieuwe brug de naam ‘Munkenbrug’ te geven. ‘Munken’ verwijst naar de monniken die gedurende 10 eeuwen in het Munkenhof of het Hof van de (Gentse) Sint-Pietersabdij van Desselgem woonden, in een bocht van de oude Leie-arm. De monniken richtten de grote hofstede in als bestuurscentrum voor hun bezittingen in de regio.

De aanwezigheid van de monniken zorgde er ook voor dat men in de volksmond meer en meer ging spreken van ‘Goed ter Munken’, ‘het Munkengoed’ of ‘het Munkenhof’.

“De Munkenbrug slaat letterlijk en figuurlijk weer een brug tussen twee bevriende gemeentes. Het is een heel mooie verwezenlijking van De Vlaamse Waterweg nv die goed is voor alle betrokken partijen.” zegt Rik Soens, Eerste Schepen en Schepen van Patrimonium stad Waregem.

Ook burgemeester Stevens van gemeente Wielsbeke steekt zijn tevredenheid over dit project niet onder stoelen of banken. “Ik ben bijzonder tevreden dat fietsers en wandelaars op de nieuwe brug eindelijk een volwaardige plaats krijgen die hun veiligheid verzekert. Ook onze gemeentelijke mobiliteit inzake verkeer van personenwagens zal zich nu kunnen normaliseren."

Later komt er nog een nieuwe fietsbrug, zo'n anderhalve kilometer verder.