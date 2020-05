Nieuwe MRI-scanner voor Waregems ziekenhuis

In het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem is vandaag een nieuwe MRI-scanner geïnstalleerd.

Die zal vanaf 1 juli in werking worden gesteld. Het ziekenhuis had nog geen dergelijk toestel en het komt dus de patiënten in het Waregemse ten goede. Ook patiënten uit ziekenhuizen van Deinze en Izegem zullen naar Waregem kunnen gaan voor een MRI-scan. Het MRI-toestel, een gevaarte van meer dan drie ton, werd met een hijskraan door een gat in het dak naar beneden gelaten. Het toestel voor medische beeldvorming heeft 1,3 miljoen euro gekost. Speciaal voor de scanner is een nieuwbouw geplaatst op de binnenkoer van het ziekenhuis. Die sluit aan op de bestaande dienst radiologie.