Bij freinetonderwijs ligt de nadruk op betrokkenheid en minder op punten. De leerlingen staan centraal en hebben een grote autonomie. De leerkracht is meer een coach.

Vanmorgen is de naam en het logo van de nieuwe school voorgesteld. ’t Vier in Kortrijk biedt nu al freinetonderwijs in het secundair aan. In Roeselare wordt les gegeven op de campus Tant in de Hugo Verrieststraat.