Nieuwe Mercatormaquette voor Stadsmuseum Oostende

De maquette van de Mercator barkentijn is gemaakt door een familielid van de schenker. Julien Pilaeis leefde van 1910 tot 1992. Hij was dienstoverste op rust bij de scheepswerf van Beliard chrighton, de grootste naoorlogse scheepswerkf in Oostende.

Volgens de familie heeft hij vier jaar lang aan de maquette gewerkt. Van 1976 tot 1980.

Volgens het museum De Plate is ht een pareltje. Ze zijn heel blij met de nieuwe aanwinst die hen geschonken werd. De maquette staat momenteel in de onthaalruimte van het museum.