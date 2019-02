Nieuwe Leiebrug tussen Ooigem en Desselgem

De werken in Ooigem en Desselgem maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Hiermee wil waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Om schepen met drie lagen containers door te laten, moeten bruggen een vrije doorvaarthoogte hebben van zeven meter. De huidige brug die Ooigem en Desselgem verbindt, is met haar 5,6 meter te laag en wordt dus vervangen door een nieuw en hoger exemplaar van zeven meter.

Hedendaags ontwerp op zelfde locatie

De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 99 meter lang en 19 meter breed. Het ontwerp oogt licht en hedendaags en is gebaseerd op de bestaande brug over de Leie in Olsene en de nieuwe Hogebrug in Harelbeke. De nieuwe Leiebrug komt op dezelfde locatie als de huidige brug, waardoor de impact op de omgeving beperkt is. Hierdoor wordt aan de kant van Ooigem (Wielsbeke) het waardevol natuurgebied gespaard en in Desselgem (Waregem) blijven alle woningen gevrijwaard. Tijdens de werken, die ongeveer 1,5 jaar zullen duren, wordt er een tijdelijke brug met fietsgeulen voorzien voor fietsers en voetgangers.

Vlot en veilig naar de overkant

De nieuwe brug wordt heel wat aangenamer en veiliger voor het verkeer. De aanloophellingen bedragen ongeveer 4 %, waardoor fietsers en voetgangers vlot over de brug kunnen. Verder komt er een fiets- en voetpad aan beide zijden van de brug, afgescheiden van het wegverkeer. De verlichting wordt dan weer netjes ingewerkt in de bogen en leuningen van de brug. De jaagpaden lopen door onder de brug en worden aangesloten op de wegenis, waardoor er een vlotte fietsverbinding zal ontstaan.

De start van de werken is voorzien voor de tweede helft van 2019.