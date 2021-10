Nieuwe Leiebrug krijgt vorm

Vandaag komt het brugdek aan in Ooigem-Desselgem en wordt het opgevijzeld. Enkele kamags, een soort rijdende karretjes, en lieren leggen het dek op haar definitieve plaats. Deze avond rond elf uur zal het brugdek zonder onvoorziene omstandigheden op haar plek liggen.

De brug tussen Ooigem in Wielsbeke en Desselgem in Waregem had een te beperkte doorvaarthoogte voor de moderne binnenvaart. De Vlaamse Waterweg nv bouwt daarom sinds juli vorig jaar, in samenwerking met de gemeente Wielsbeke en stad Waregem, een nieuwe en hogere brug. Het wordt een stalen boogbrug van 99 meter lang en ongeveer 19 meter breed.

Project Seine Schelde Vlaanderen

Burgemeester van Wielsbeke Jan Stevens is bijzonder tevreden met deze nieuwe fase in de bouwwerkzaamheden: “Ik ga zeker eens een kijkje nemen hoe men dergelijke constructie op een vernuftige manier exact op haar plaats kan krijgen.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De nieuwe brug over de Leie maakt deel uit van het Europese binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Een belangrijk onderdeel van het project vormt de aanpassing van de Leie voor binnenschepen tot 4.500 ton. Met deze opwaardering willen we de binnenvaart nog sterker naar voren schuiven als duurzaam en efficiënt alternatief voor het wegvervoer."

Meer comfort en veiligheid

De nieuwe brug wordt opgedeeld in drie stukken om zo het fietscomfort en de veiligheid te verhogen. Beide buitenzijden van de brug krijgen daarvoor een fiets- en voetpad. Daarnaast worden de jaagpaden onder de brug aangesloten op de wegenis, waardoor er een vlotte fietsverbinding ontstaat.”

Eind oktober en midden november volgen dan de andere onderdelen van de brug, namelijk de booggeboortes en de eigenlijke bogen. Daarna volgt de verdere afwerking. Tegen het voorjaar van 2022 zal iedereen gebruik kunnen maken van de nieuwe Leiebrug.