Nieuwe Kunstacademies en scholen moeten meer plaats bieden

De Vlaamse Regering geeft groen licht voor de bouw van 27 splinternieuwe scholen, die samen plaats bieden aan 20.000 leerlingen en goed zijn voor een investering van meer dan € 400 miljoen. In West-Vlaanderen gaat het over vijf projecten.

Het gaat om de eerste ‘Scholen van Vlaanderen’: een nieuw scholenbouwprogramma van in totaal 1 miljard euro. “Investeren in onderwijskwaliteit betekent ook investeren in extra stenen en schoolbanken”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Vlaanderen investeert deze regeerperiode 3 miljard euro in schoolinfrastructuur: 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode.

Mee investeren

De investeringen gebeuren op verschillende manieren, zoals renovatie van bestaande gebouwen, tijdelijk huren van extra gebouwen en uitbreidingswerken. Voor de bouw van gloednieuwe scholen geeft de school een eigen invulling aan de plannen. Maar is het een private partner die de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt en alles in de markt zet. Zo worden de schoolbesturen maximaal ontlast.

Na de bouw van de scholen zal Vlaanderen de schoolbesturen financieel ondersteunen om gedurende 30 jaar een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding te betalen aan de private partner. Na die 30 jaar wordt het schoolbestuur definitief eigenaar.

Elke Vlaming die dat wil, kan aandeelhouder worden van een school in eigen buurt. Om de spaarders te beschermen, zullen ze pas kunnen instappen zodra het bouwrisico van de nieuwbouw ingeperkt is. “Dit wordt een veilige investering, die op meer dan één manier loont”, zegt Weyts.

Kunstonderwijs en internaten

In West-Vlaanderen krijgen vijf projecten financiële steun. Het gaat om twee kunstacademies in Poperinge, een kunstacademie in Tielt, een kunstacademie in Zwevegem, een basisschool in Zonnebeke, en een secundaire school en twee internaten in Brugge.

In Poperinge krijgen de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst een (ver)nieuwbouw. Zowel de kunstacademie als een podiumzaal, een ondergrondse parking en bovengrondse parking worden aangepakt. Zo komt er meer dan 4500 m² bij.

De Stedelijke Academie Muziek en Woord in Tielt krijgt 8000 m² bij. Het project omvat de nieuwbouw en uitbreiding van de academie. De bedoeling is om de voorzieningen die nu op verschillende locaties gelegen zijn te centraliseren op de Tiltexsite. Enerzijds is er het onderwijzend karakter. Anderzijds wil de academie ook haar publieke verantwoordelijkheid nemen. Concerten en optredens vinden plaats in de concertzaal, toneelzaal of jazzstudio.

Het project omvat een nieuwbouwproject voor de Kunstacademie in Zwevegem. De projectsite situeert zich in het gehucht Kappaert. Er komt een masterplan met als doel de realisatie van een creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus. Voor het realiseren van een nieuwbouwproject voor deeltijds kunstonderwijs komen meerdere locaties op de site in aanmerking. Het gaat om 3400 m².

Ook de lagere school De Regenboog in Zwevegem omvat een nieuwbouw van +1667 m². De kleuterafdeling is, door het toegenomen aantal leerlingen, te klein geworden en de gebouwen van de lagere afdeling zijn verouderd en niet meer aangepast aan hedendaagse onderwijsnormen. Het bouwproject betreft enkel de nieuwbouw voor de lagere afdeling. De bestaande gebouwen zouden volledig afgebroken worden. Tijdens de bouwfase zal het gemeentebestuur een tijdelijke school oprichten in de omgeving van de kleuterafdeling en het gemeentelijk ontmoetingscentrum.

In Brugge krijgt Ter Groene Poorte en twee internaten een volledige nieuwbouw. Door dit project worden alle functies van zowel de scholen als de internaten op hetzelfde domein ondergebracht. Zes oude gebouwen en kleine paviljoentjes worden afgebroken en samengebracht in een groter centraal gebouw.