Nieuwe kostuums in Brugse bloedprocessie

Dit jaar krijgen de 250 figuranten van de Bloedprocessie dus nieuwe kledij. En die nieuwe outfit is voorgesteld tijdens een geïmproviseerde modeshow in de Brugse stadshallen.

De Bloedprocessie zet al jaren in op vernieuwing. Regelmatig zijn er praalwagens vervangen. Maar ook wat de kledij betreft was het de hoogste tijd dat enkele kostuums werden vervangen. “Dat zijn unieke kostuums, op model getekend en dat kost ons rond de 75.000 euro,” zegt voorzitter William De Groote. Negentig procent van dat bedrag komt van de Nationale Loterij”. (Lees verder onder de foto)

Ondertussen zijn de repetities bezig voor de processie, dit jaar zelfs met medewerking vanuit Bethlehem. Zo wordt de band tussen de relikwie en het Heilig Land nog eens extra in de verf gezet. “Het is een muziekgroep, een soort fanfare die een mix brengt van de drie grote religies die aanwezig zijn in Bethlehem.”

De Heilig Bloedprocessie is dit jaar op donderdag 30 mei, Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart. Er nemen 1.700 figuranten en zo’n 300 logistieke medewerkers aan deel.