De politiezone Midow, dat is Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem en Wielsbeke heeft een nieuwe korpschef. Het gaat om Ruben Depaepe uit Bellegem bij Kortrijk. Hij volgt Hans Malysse op die met pensioen is.

Ruben Depaepe is 41 jaar en was tot nu commisaris bij politiezone Vlas in Kortrijk. Daarvoor was hij aan de slag bij Grensleie, de regio Menen dus. De nieuwe korpschef van Midow start op 1 november.