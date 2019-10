Nieuwe kookopleiding Syntra: “Wetenschap in Foodlab”

In Kortrijk stelt Syntra West-Vlaanderen zijn nieuwe kookopleiding voor. Geen klassieke cursus maar op maat van de jongste culinaire trends.

“Koken op topniveau is nu vaak meer wetenschap in een foodlab dan het perfect dresseren op een bord”, zegt Syntra.

“Als Einstein van koken hield, dan had hij misschien de formule Ei = MC² uitgewerkt. De topchefs van vandaag hebben veel gemeen met deze bekende wetenschapper."

Nieuwste wetenschappelijke kooktechnieken

“De opleiding Foodlab specialist is een state-of-the-art traject waar we focussen op het begrijpen en beïnvloeden van verschillende voedingsprocessen”, zegt Syntra. “Binnen deze opleiding leren cursisten, onder leiding van een coach-docent, de nieuwste (wetenschappelijke) kooktechnieken. Ze leren onder andere fermenteren, vriesdrogen, centrifugeren, destilleren met een rotatieverdamper, vacumeren en gebruik maken van ultrasone geluidsgolven. Een chef-kok die deze technieken beheerst en kan toepassen in zijn zaak zal zijn klanten omverblazen.”

“Natuurlijk hebben onze cursisten de ruimte nodig om te experimenteren. Hiervoor kunnen zij terecht in een speciaal ingericht foodlab dat specifiek voor deze opleiding gebouwd wordt. Dit lab is voorzien van alle nieuwste installaties en machines die nodig zijn om een culinaire wetenschapper te worden.”

De opleiding wordt vanmorgen voorgesteld op de vakbeurs CHEF19 in Kortrijk Xpo. Het is een samenwerking met Syntra Limburg.