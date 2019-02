Nieuwe kampplaats in Ieper

Ieper krijgt er deze zomer een kampplaats bij: in het Tortelbos, langs de Pannenhuisstraat. Het is één van de vijf openbare bosdomeinen, die Vlaanderen heeft geselecteerd.

Het Tortelbos is geselecteerd als toplactie omdat het goed bereikbaar is, en heel wat potentieel aan activiteiten heeft in de buurt, zoals cultuur, natuur, avontuur en recreatie. Agentschap Natuur en Bos laat er ook kampvuur toe, en zal zorgen voor gratis brandhout en een vuurschaal.

Aandacht voor milieu

Er zal ook stroom en water beschikbaar zijn en er komt een afvaleiland. Er komt wel een regeling: producten voor afwas, persoonlijke hygiëne en reinigingsmiddelen zullen biologisch afbreekbaar moeten zijn. Mogelijk komt er nog een nieuwe constructie die kan dienen als centrale verzamel- of schuilplaats.