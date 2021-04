Nieuwe kaart biedt duidelijkheid over corona in grensregio

De kaart toont het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, per week en per gemeente voor zowel de Franse als de West‐Vlaamse gemeenten langs de Frans‐Belgische grens van Duinkerke tot Valenciennes. De kaart wordt dagelijks automatisch geactualiseerd. De kaart werd gerealiseerd door Vlaamse GIS‐experts en ICT‐ers.

Peter Roose, de burgemeester van Veurne, ligt aan de basis van deze grensoverschrijdende cartografie. Als burgemeester van een grensgemeente vond hij het merkwaardig dat burgemeesters uit de grensregio, ongeacht aan welke kant van de grens dan ook, slechts een half zicht hebben op de situatie in hun buurgemeenten.

De kaart is te raadplegen via https://www.egts-gect.eu/nl/covid-19

