Nieuwe invulling voor site Veemarkt Brugge

Het schepencollege van Brugge heeft het masterplan voor de site Veemarkt in Sint-Michiels goedgekeurd.

De site krijgt een gemende invulling waar wonen, werken, leven en ontspanning hand in hand gaan. De site werd een jaar geleden aangekocht door Global Estate Group. Samen met ontwerpers Olivier Salens architecten en bureau context is nu een plan ontworpen waar de verschillende functies in opgenomen zijn.

Een deel van de oud Veemarkt wordt behouden als overdekte multifunctionele publieke ruimte. Daar kunnen naast de zondagsmarkt andere activiteiten plaatsvinden. Er is ook ruimte voorzien voor ondernemingen, horeca en er komen een kleine 200 nieuwe woningen. Ondergronds komt er ook een parking.

