Nieuwe installatie om gasbranden te leren blussen

In Zedelgem is een nieuwe, unieke installatie in gebruik genomen om gasbranden te leren blussen. Een gasbrand blussen vraagt een specifieke aanpak.

Op 31 augustus namen het West-Vlaams Opleidingscentrum voor de Brandweer- Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA) en netbeheerder Fluvius een unieke gasinstallatie in dienst om opleidingen te geven rond blustechnieken bij gasbranden. Het gaat om een installatie van 60.000 euro.

Vroeger konden brandweer en technici dit enkel volgen in PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding) in Asse, vanaf vandaag kan dit ook op de POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) in Zedelgem.

Veiligheid

Fluvius hecht groot belang aan de vorming en de veiligheid van zijn technici. Een uitgebreide theoretische en een realistische praktische vorming moeten bijdragen tot de veiligheid van de medewerkers, de hulpdiensten en onze klanten, zegt Fluvius.

"Een praktische opleiding voor gasbranden is niet eenvoudig aan te bieden. Daarom sloegen WOBRA en Fluvius de handen in elkaar om een tweede opleidingssite te voorzien in Vlaanderen, ditmaal in Zedelgem."