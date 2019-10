Nieuwe impuls voor ouderen in rusthuizen dankzij Soulcenter

In het woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem is op Wereldouderendag het project 'Soulcenter' voorgesteld.

Er wordt van iedere bewoner een digitaal woonzorgleefplan opgemaakt om beter te kunnen peilen naar de voorkeuren en verlangens van haar bewoners. Steven Mesure, coördinator woonleefteam Sint-Camillus Wevelgem: "Momenteel hebben we van 45 bewoners het levensverhaal afgenomen. Aan de hand van dat verhaal gaan we dan kijken wat de interesses waren die de bewoners vroeger hadden en of ze die hier in het woonzorgcentrum ook verder willen doen. En kunnen ze dat zelf of hebben ze ondersteuning nodig? We gaan kijken hoe we ze kunnen ondersteunen.

Woonzorgcentra moeten meer aandacht besteden aan de specifieke wensen van hun bewoners. De tijd vullen met zinvolle bezigheden voor elke individuele bewoner is een grote uitdaging voor het personeel. Want uit een doorlichting blijkt dat 90 % van de zorgmedewerkers geen tijd heeft om een praatje te slaan met de bewoners.

Vanaf 2020 is een nieuw zorgdecreet van kracht met het accent op de individuele wensen en verwachtingen van de bewoners van woonzorgcentra.