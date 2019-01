Nieuwe Ieperse gemeenteraad van start

CD&V blijft met 10 zetels wel de grootste fractie in de gemeenteraad. Katrien Desomer, kandidaat-burgemeester in oktober, wordt nu fractieleider van CD&V in de gemeenteraad. Eén van de nieuwe raadsleden is Miet Durnez, dochter van voormalig burgemeester Jan Durnez.

Vrouwelijke gemeenteraadsvoorzitter

Ook de nieuwe schepen legden de eed af bij de nieuwe burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). Het gaat om Philip Bolle (sp.a) als eerste schepen en verder Patrick Benoot (Open Ieper), Ives Goudeseune (sp.a), Valentijn Despeghel (sp.a), Diego Desmadryl (Open Ieper), Dimitry Soenen (N-VA) en Eva Ryde (N-VA). Eva Ryde is de enige van het nieuwe schepencollege die ervaring heeft als schepen. Deze coalitie heeft 17 van de 31 zetels in de gemeenteraad: 9 voor Open Ieper, 5 voor SP.A en 3 voor N-VA. De oppositie bestaat uit CD&V met 10 zetels en Groen en Vlaams Belang die elk 2 zetels hebben. Ann Sophie Himpe (Open Ieper) volgt Jan Vercammen op als gemeenteraadsvoorzitter.

Bestuursnota volgt in januari

Burgemeester Emmily Talpe kondigde al enkele aandachtspunten voor de komende maanden en jaren aan. De coalitie wil werk maken van onderhoud van voetpaden en fietspaden, voldoende zichtbaarheid waar mensen wonen en terrassen het hele jaar rond. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de toenemende vergrijzing, het nijpend tekort aan bedrijventerreinen, het bewaken van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de binnenstad. Ook het zwemmen in open lucht wordt bestudeerd.

Het volledige bestuursakkoord wordt normaal deze maand bekendgemaakt.