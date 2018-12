Die is gevestigd boven de dienst Spoedgevallen van AZ Alma in Eeklo. Tijdens het weekend (van vrijdagavond tot maandagochtend) en op feestdagen zullen huisartsen voortaan in en vanuit deze wachtpost de dringende medische zorg in een zéér ruime regio voor hun rekening nemen. De huisartsenwachtpost is er voornamelijk voor de inwoners van enkele Oost-Vlaamse gemeenten zoals Aalter, Knesselare en Maldegem, maar ook voor die van Beernem.