Nieuwe huisartsenwachtpost in Tielt opent naast ziekenhuis

De huisartsenwachtpost van Molenland huist vanaf vandaag in een nieuw gebouw bij het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Patiënten kunnen er tijdens het weekend en feestdagen terecht.

De huisartsenwachtpost Molenland is al bijna twee jaar actief, en verhuist nu vanuit de Krommewalstraat naar het nieuwe gebouw bij het Sint-Andriesziekenhuis. Daar komen 56 dokters uit Dentergem, Pittem, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Wingene, Tielt en drie Oost-Vlaamse gemeenten elk om beurt werken in het weekend, en met de feestdagen.

77.000 inwoners

De dokters staan zo in voor 77.000 inwoners. Wel moet je een telefonische afspraak maken, dat kan via het nummer 1733. Je kan er terecht voor dringende, niet-levensbedreigende gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts beschikbaar is.

Samenwerking ziekenhuis

Het Sint-Andriesziekenhuis neemt de 1,25 miljoen euro op zich voor de bouw, Molenland huurt het gebouw.

Ook de nabijheid van het ziekenhuis is een troef. De nieuwe huisartsenwachtpost ligt namelijk naast de spoeddienst. Als de dokter van wacht oordeelt dat er extra onderzoeken nodig zijn, kan dat onmiddellijk bij de spoeddienst.

De huisartsenwachtpost is elk weekend open van vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 8 uur. Tijdens feestdagen gaat de wachtpost open de avond voor de feestdag vanaf 18 uur tot de ochtend na de feestdag tot 8 uur.