Nieuwe hoger onderwijsopleidingen in Kortrijk en Brugge

De Vlaamse Regering heeft groen licht gegeven voor vier nieuwe hoger onderwijsopleidingen in West-Vlaanderen: zowel in Kortrijk als in Brugge komen twee nieuwe volwaardige opleidingen.

Bij Vives Noord in Brugge komt er een nieuw graduaat in juridisch-administratieve ondersteuning: een sterk praktijkgerichte opleiding, die studenten ook laat werkplekleren op bijvoorbeeld notariaten, griffies en gerechtsdeurwaarderskantoren. Ook de campus van KU Leuven in Brugge krijgt er een opleiding bij: de advanced master 'artificial intelligence in business and industry'. Het programma, dat volledig in het Engels wordt gedoceerd, wil professionals de nodige skills aanbieden om innovatieve applicaties voor artificial intelligence (AI) te ontwikkelen.

Verder mag de UGent in Kortrijk de master in ‘Sustainable Food Packaging’ aanbieden: een in Europa unieke opleiding die focust op het verpakken van levensmiddelen op duurzame wijze.Nog in Kortrijk wordt de opleiding marketing van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Miras omgevormd tot een volwaardig graduaat in de 'sales support’ bij hogeschool Vives Zuid. Studenten worden er klaargestoomd om aan de slag te gaan bij een commerciële binnendienst, die bijvoorbeeld verkoop opvolgt of klanten ondersteunt.

De nieuwe opleidingen kunnen starten vanaf volgend academiejaar (2022-2023).

Lage participatiegraad in West-Vlaanderen

De participatiegraad van het hoger onderwijs ligt in West-Vlaanderen lager dan in de meeste andere Vlaamse provincies. Minder West-Vlaamse jongeren volgen hoger onderwijs, en de West-Vlaamse jongeren die dat wél doen, trekken in veel gevallen naar andere provincies. Door het goedkeuren van nieuwe opleidingen hoopt de Vlaamse regering die participatiegraad te verhogen.

Kelly Detavernier, schepen van onderwijs in Kortrijk, vindt de beslissing een stap in de goede richting. “Het is van cruciaal belang om kwalitatieve hoger onderwijsopleidingen te kunnen aanbieden dichtbij huis. Niet iedereen is immers in de mogelijkheid om op kot te gaan of buiten de provincie te gaan studeren", aldus Detavernier. "Kortrijk is nu al de grootste studentenstad van WestVlaanderen, en dit zal onze stad enkel ten goede komen."