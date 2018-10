Nieuwe gezichten in Poperings schepencollege

Burgemeester Christof Dejaegher en schepenen Loes Vandromme, Ben Desmyter en Kris Notebaert (CD&V) blijven op post. Ze nemen alle vier hun mandaat voor een volledige legislatuur op. Eerste schepen Vandromme neemt inspraak over van tweede schepen Desmyter, die op zijn beurt groenbeheer en begraafplaatsen overneemt van derde schepen Notebaert, die er seniorenbeleid bij krijgt.

Nu Jurgen Vanlerberghe gedeputeerde wordt in de provincie, besliste Samen om Bryan Vanderhaeghe voor 6 jaar aan te duiden als toegevoegd schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Zijn bevoegdheden: sociale zaken en welzijn, woonzorgbeleid en ontwikkelingssamenwerking. Marjan Chapelle (Samen) wordt als vierde schepen voor een termijn van 2 jaar bevoegd voor sport, toerisme, mobiliteit, woonbeleid, ICT en communicatie. Klaas Verbeke (CD&V) volgt Chapelle op als schepen voor een periode van 4 jaar.

"Sterk veranderd"

"Het wordt aanpassen, want het schepencollege is toch tamelijk sterk veranderd", aldus burgemeester Dejaegher. Uittredend voorzitter van het OCMW Isabel Lebbe neemt geen nieuw uitvoerend mandaat op en wordt voorzitter van de gemeenteraad in de plaats van Myriam Maes. Lebbe wil zich na 4 jaar laten vervangen als voorzitter van de gemeenteraad door Jeroen Verdonck, die ondertussen fractieleider voor CD&V wordt in de gemeenteraad. Ewoud Notebaert, Karel Vandenbroucke, Isabel Lebbe en Régine Debyser zetelen voor CD&V in het nieuw op te richten bijzonder comité voor de sociale dienst. Voor Samen wordt dit Bavo Vanden Broeck, ook bekend als de organisator van Festival Dranouter.

