Nieuwe Gezelleboek 120 jaar na zijn dood

In Brugge is een nieuw boek over Guido Gezelle verschenen. Gezelles Gazette, de Strijd tussen Blauw en Zwart.

Morgen precies 120 jaar geleden overleed Guido Gezelle, in hept Engels Klooster in Brugge. Behalve priester en dichter was Gezelle ook actief als journalist, bij de krant 't Jaer 30. Hij analyseerde er de politiek uit zijn tijd. Maar als overtuigd katholiek trok hij van leer tegen liberaal bestuur, in zijn stad, provincie en in het land.

Unieke schrijfstijl

Auteur Dirk Van Tieghem heeft de uitgaves van Gezelle doorgenomen, en schrijft er bedenkingen bij over het politieke klimaat toen, en de schrijfstijl van Gezelle.

Gezelle, de Strijd tussen Blauw en Zwart is uitgegeven bij Uitgaven West-Vlaamse Gidsenkring.