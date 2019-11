Nieuwe geluidsschermen aan Expresweg in Brugge

In Brugge zijn de werken gestart aan de Expresweg voor nieuwe geluidsschermen.

Het gaat om de voorbereidende werken aan de nutsleidingen. Bedoeling is dat er geluidsschermen komen tot aan de gevangenis. Die schermen zullen er pas staan over een goed half jaar. Het is een dossier dat al 20 jaar aansleept.

De hinder voor het verkeer zal beperkt zijn.