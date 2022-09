Nieuwe formule Kookeet lokt 4.600 bezoekers

Kookeet stapte af van aparte eetstanden waar 30 chefs drie dagen lang duizenden gerechten in sneltempo doorgaven. Maar ging dit jaar voluit voor een nieuw culinair festival met vijf eetbelevingen.

Franky Demon, voorzitter Brugge Plus "Kookeet 2022 klokt af op zo'n 4.600 bezoekers. Er werden meer dan 16.000 gerechten verkocht. Het nieuwe Kookeet richt zich tot dé culinaire liefhebber. Met meer dan drie gerechten per persoon (t.o.v één persoon bij het oude Kookeet) stellen we vast dat we een culinair publiek hebben aangetrokken. Het is een goeie start om hierop verder te bouwen."

"We hebben geluisterd naar de chefs die vroegen om vernieuwing. Ze wilden het roer omgooien. Samen hebben we de kaart van vernieuwing durven trekken. Innoveren vraagt tijd en aanpassingen. We nemen de feedback mee naar de evaluatie maar we onthouden dat Kookeet er opnieuw staat als gastronomische topevenement waar het culinair genieten is en waar kwaliteit zowel in de gerechten als beleving centraal stond!", besluit Franky Demon, voorzitter Brugge Plus.

Enthousiaste chefs en scholen op Kookeet

32 Brugse chefs en de hotelscholen Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Ter Groene Poorte (Brugge) en het nieuwe Flanders Culinary Arts Center serveerden de afgelopen drie dagen topgastronomische gerechten. Voor de scholen was het ook hun vuurdoop om voor het eerst als volwaardig onderdeel op het programma te staan. Ook zij blikken enthousiast terug.

Koen Declerck, Hotel- en Toerismeschool Spermalie: We waren zeer snel betrokken bij het nieuwe concept van Kookeet en werkten de voorbije jaren intens samen met de chefs, scholen en het team van Brugge Plus aan een nieuw elan. Dat de scholen hierin gewaardeerd worden is een groot pluspunt. Daarnaast is de nieuwe locatie net naast onze school, een ware verademing in vergelijking met de rotonde aan het station."

Bekijk ook