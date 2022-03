In Diksmuide komt er in de buurt van het station onder de spoorweg een fietstunnel. De werken starten nog dit jaar en zouden een jaar duren.

De fietstunnel zal deel uitmaken van de nog aan te leggen fietssnelweg tussen Kortemark en Diksmuide. De tunnel past in de laatste fase van de werken in de stationsomgeving. In die buurt komt ook nog een nieuwe parking, een hondenweide en ook veilige fietsstallingen met laadpalen voor elektrische fietsen. Daarvoor is 2,8 miljoen euro voorzien, 700.000 euro zijn Europese subsidies.