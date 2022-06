Nieuwe fietstelpunten voor betere infrastructuur

In West-Vlaanderen komen er binnenkort nieuw fietstelpunten op drie locaties: Brugge, Oostende en Kortrijk. Dat laat het Agentschap Wegen & Verkeer weten.

Op die locaties wordt geteld hoeveel fietsers in welke richting passeren. Dat helpt de Vlaamse overheid bij de beslissingen over waar te investeren in fietsinfrastructuur.

Ook motiverend

"Op meer dan 60 plaatsen komen dit jaar nieuwe fietstellers langs Vlaamse gewestwegen, bovenop de 15 plaatsen waar vandaag al geteld wordt. De meeste locaties hebben twee tellers, telkens één per richting", zegt de woordvoerster.

"Bij elke telpaal registreren inductielussen in de weg hoeveel en wanneer fietsers passeren. Ingeslepen lussen zijn vandalisme-proof, relatief goedkoop en ze tellen erg nauwkeurig. Ze werken op batterijen - vaak aangestuurd via zonne-energie - en ze versturen data via 4G.

Fietsen in kaart brengen én stimuleren Weten wat de fietsintensiteit is op een bepaalde locatie en hoe die evolueert, helpt bij beslissingen rond waar te investeren in meer comfortabele en veilige fietspaden. Ook kan het effect van nieuwe investeringen op het fietsverkeer gemeten worden.

Fietstelpalen hebben bovendien een motiverende functie. De tikkende teller op het display ‘viert’ elke nieuwe fietser die voorbij komt en geeft het signaal aan de omgeving dat fietsen een bewuste en slimme mobiliteitskeuze is".

(lees verder onder de kaart)

"Waardevolle info"

“We investeren fors in onze fietsinfrastructuur, zo zorgen we voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen,” zegt Vlaams minister van mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“Deze telpalen - goed voor een investering van 1 miljoen euro - motiveren fietsers en geven ons waardevolle informatie over fietsstromen en intensiteit van fietsen, wat slimmere beleidskeuzes oplevert.”

Nieuwe telpunten voor het einde van het jaar actief

"Momenteel worden de eerste tellers in Limburg geïnstalleerd. Daarna volgen telpunten in West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Oost-Vlaanderen is als laatste provincie aan de beurt. Alle fietstelpunten zijn voor het einde van dit jaar actief.

AWV is niet de enige organisatie die fietsers telt. Ook steden en gemeenten tellen, net als de provincies. De nabijheid van drukke fietsroutes zoals fietssnelwegen en knooppunten zoals bruggen over water of over sporen, bepalen de selectie van toekomstige locaties. Alle fietsdata zijn open voor gebruik door derde partijen."

Klik hier voor de overzichtskaart van de nieuwe fietstelpunten: