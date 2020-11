Nieuwe fietspaden aan de Zandvoordestraat in Oostende officieel geopend

De nieuwe fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en betekenen een grote vooruitgang en extra veiligheid, zowel voor recreatieve fietsers als voor fietsers die naar school of naar het werk fietsen.

In de Zandvoordestraat, tussen de aansluiting met de fietsroute Groene 62 en de Stationsstraat werd aan beide kanten een vrijliggend fietspad aangelegd.

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, bevoegd voor mobiliteit bij de provincie West-Vlaanderen: "Via het aansluitend fietsroutenetwerk kunnen zowel recreatieve als functionele fietsers nu veiliger fietsen tussen Zandvoorde en Oostende: via de Groene 62, maar ook van en naar Brugge, Oudenburg, Snaaskerke en Gistel. De situatie wordt ook een stuk veiliger voor fietsers die in de bedrijvenzone Plassendale 3 werken."

De nieuwe enkelrichtingsfietspaden zijn elk 1,75 m breed en liggen volledig afgeschermd van de rijbaan, dit over de volledige afstand van 1,3 kilometer.

Eerste schepen van Stad Oostende Björn Anseeuw: "Ter hoogte van de kruising met de Groene 62, de fietsroute tussen Oostende en Torhout, legden we nu ook een duidelijke fietsoversteekplaats aan, met een middengeleider. Fietsers kunnen zo veiliger in twee keer oversteken en bestuurders zullen daar hun snelheid moeten minderen."

Het totale kostenplaatje voor de aanleg van de nieuwe fietspaden bedraagt 1.820.700,01 euro, waarvan 1.031.507,55 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Fietsfonds. De rest van de kosten werd gedragen door Stad Oostende (569.870,88 euro) en Beauvent (219.321,58 euro).

De werken zijn vorig jaar gestart in augustus en namen iets meer dan een jaar in beslag. In 2021 krijgt ook het stuk van de Stationsstraat waar nu nog geen vrijliggend fietspad is, een nieuw fietspad.