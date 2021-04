Nieuwe fietsbrug Konterdam open

Vorig weekend werd de tijdelijke brug al boven de A10-snelweg aangebracht, nu zijn alle bijhorende werken klaar en is de brug geopend. Voortaan kunnen fietsers en voetgangers weer veilig de oversteek maken vanaf de Gistelsesteenweg naar de wijk Konterdam.

Deze tijdelijke brug kwam er op uitdrukkelijke vraag van de stad Oostende. De kostprijs van de tijdelijke brug bedraagt 87.000 euro (excl. btw) en wordt gedragen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Oostende fietsstad

Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, is verheugd: "We hebben er namens de Stad altijd voor geijverd dat er een tijdelijke brug komt in afwachting van de nieuwe brug. We waarderen dan ook heel erg de inspanningen die het Agentschap Wegen en Verkeer nu doet. Zo blijven de twee delen van de Konterdam verbonden."

Burgemeester Bart Tommelein: “Langs de tijdelijke brug kunnen fietsers en voetgangers vlot en veilig de A10 over. Aangezien we in Oostende de ambitie hebben om ‘dé fietsstad van Vlaanderen’ te worden, vonden we het erg belangrijk dat er een tijdelijke oplossing kwam. We zijn dan ook erg tevreden dat de brug bij de start van de paasvakantie in gebruik genomen kan worden.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De afbraak van de ‘Konterdambrug’ over de A10 was absoluut noodzakelijk. Er was voorzien om fietsers en voetgangers om te leiden via de bestaande fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van de Oudstationstraat en August Beernaertstraat. We gaan nu in op de vraag van de stad Oostende om een nieuwe tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers te voorzien, die breder is dan deze tunnel. Deze brug heeft een breedte van 3 meter, zodat fietsers vlot kunnen kruisen.”

Definitieve oplossing

AWV zal binnenkort een studiebureau aanduiden dat een studie zal uitvoeren voor een definitieve oplossing. Die studie bestaat uit drie delen. Op drie verschillende locaties worden ongelijkgrondse fietsverbindingen onderzocht waarvan de brug in de straat Oprit er één is. De twee andere zijn ter hoogte van de Kennedyrotonde en ter hoogte van de Seringenstraat. Bij die laatste is het idee om een fietstunnel onder de R31 te ontwerpen. Er is er op dit moment 302.000 euro voorzien voor dit project. Het plaatsen van een definitieve brug zal wellicht ten vroegste in 2023 zijn, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de vooruitgang van de studie en de beschikbare budgetten.