Nieuwe fase in werken kruispunt N36 in Roeselare

Deze morgen is een nieuwe fase gestart van de werken voor de herinrichting van het kruispunt van de N36 met de Kwadestraat in Roeselare, vlakbij de werf van AZ Delta en de E403.

In fase 3 wordt er aan de afrit van het Accent Business Park gewerkt. Deze fase is deze morgen gestart en duurt vermoedelijk tot aan het herfstverlof.

Het verkeer komende van Izegem richting Rumbeke blijft op de N36 rijden. Ter hoogte van de werfzone is er slechts 1 rijvak ter beschikking. Het verkeer richting Izegem rijdt net zoals in fase 2 over de nieuwe tijdelijke weg langs de N36.

Bereikbaarheid

Verkeer met bestemming Accent Business Park moet vanuit beide richtingen via de Oekensestraat, Armoedestraat en Kwadestraat (noordzijde, kant Accent Business Park) rijden. De Armoedestraat is in deze fase enkelrichtingsverkeer richting Accent Business Park. Wie het Accent Business Park wil verlaten moet via de nieuwe aangelegde oprit naar de N36.