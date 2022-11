Brugge dankt al haar welvaart aan de zee. Er zijn sporen uit de Romeinse tijd van havenactiviteiten op de plek waar nu Brugge is. En ook het Zwin zorgde ervoor dat Brugge kon uitgroeien tot een belangrijke handelsstad. Over die rijke geschiedenis van meer dan 2.000 jaar kom je nu meer te weten in het stadhuis. Een maquette van meer dan acht meter in 3D brengt het hele verhaal tot leven.

De zaal ligt naast de gotische zaal waar elk jaar 60.000 bezoekers komen.

Later meer.