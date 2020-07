Nieuwe expo 'Het wonder is geschied!' geopend

In fort Napoleon Oostende is vanmiddag de nieuwe expo ‘het wonder is geschied’ geopend. De expo dompelt je onder in 20 jaar Vlaamse filmgeschiedenis.

Met een tijdslijn, kunst en allerlei bekende voorwerpen uit bekende Vlaamse kaskrakers. De organisatie is in handen van het Filmfestival van Oostende, dat door corona is uitgesteld van september naar januari volgend jaar.

Vlaams minister-president Jan Jambon, ook bevoegd voor cultuur, mag de expo ‘Het wonder is geschied’, openen. De titel komt uit de Vlaamse film ‘De helaasheid der dingen’ van Felix Van Groeningen uit 2009. De expo draait dan ook om de geschiedenis van de Vlaamse film, en de laatste 20 jaar in het bijzonder.

Een van de grootste en opvallende stukken op de expo is het authentieke winkeltje uit de film Pauline en Paulette van de Roeselaarse regisseur Lieven Debrauwer.

De expo Het Wonder is geschied loopt nog tot 11 oktober in Fort Napoleon.