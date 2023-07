Nieuwe elektronische strandrolstoel in Nieuwpoort

Elke zomervakantie maakt Nieuwpoort met het project Zon, Zee … Zorgeloos het strand maximaal toegankelijk, ook voor mensen met een handicap of mobiliteitsprobleem. Nieuw in het aanbod is een elektrische strandrolstoel.

Het project Zon, Zee ... Zorgeloos probeert het strand optimaal toegankelijk te maken voor mensen met een handicap of tijdelijke beperking. Stad Nieuwpoort werkt elke zomer samen met Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid om zo mensen met verminderde mobiliteit hulp of aangepaste voorzieningen te bieden.

Zon, Zee ... Zorgeloos

De organisatie Zon, Zee ... Zorgeloos heeft ook een eigen uitvalsbasis in Nieuwpoort-Bad met een volledig uitgeruste unit op de Zeedijk, vlakbij het Leopoldplein. Van hieruit kun je het strand op met één van de vier strandrolstoelen. Voor kinderen is er een aangepast exemplaar. Daarnaast kan ook de Tiralo-zeerolstoel ontleend worden, ideaal om zich in het strandwater te verplaatsen.

Elektrische strandrolstoel

Nu is er iets nieuws in het aanbond: de elektrische strandrolstoel. Nieuwpoort huurt voor de zomer van 2023 één exemplaar bij Off The Road Wheelsystems uit Oosterhout. Het gaat om een proefproject, verklaart schepen van Toegankelijkheid Frans Lefevre: “Met Zon, Zee … Zorgeloos streven we ernaar om al wie hulp nodig heeft, bij te staan. Het moet immers voor iedereen mogelijk zijn om het strand te ontdekken. Naast reguliere strandrolstoelen pakken we nu uit met een elektrisch exemplaar. Het garandeert een nóg comfortabelere kustbeleving, voor de persoon in de rolstoel én de begeleider die deze voortduwt.”

De elektrische strandrolstoel kan tot en met donderdag 31 augustus 2023 dagelijks van 10.30 tot 18.30 u. ontleend worden bij Zon, Zee … Zorgeloos. Voor een bedrag van 10 euro kun je één uur het strand op. De overige strandrolstoelen zijn gratis te reserveren in de zomer, mits aanvraag op tel. 0498 92 92 79. Jobstudenten ter plaatse helpen strandbezoekers om vlot van een gewone naar een strandrolstoel over te stappen.