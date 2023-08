Nieuwe eigenaars voor Blankenbergse Velodroom

In Blankenberge neemt een jong koppel na 90 jaar de Lustige Velodroom over. De huidige uitbater, een telg van de uitvinder in 1933, gooit de handdoek in de ring.

Heel wat kinderen beleefden plezier aan de gekke fietsen op het houten circuit in Blankenberge, maar het kustmonument dreigde te verdwijnen. Huidig eigenaar Thierry Monbaliu zocht na 40 zomers een overnemer voor de velodroom. Na een zoektocht van twee jaar heeft Thierry nu eindelijk een overnemer gevonden. Tim Poriau en Lana Petit uit Knokke-Heist nemen de fakkel over. “Het is iets authentiek en dat moet blijven bestaan. We hebben hier als kind zelf nog gefietst én we hebben een verleden in het profwielrennen. Ons gevoel lag meteen goed bij de piste,” vertellen de nieuwe uitbaters.

Dit seizoen blijft de Lustige Velodroom nog drie weekends open. In 2033 kan de Velodroom wellicht zijn 100-jarig bestaan vieren.