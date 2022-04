Nieuwe eigenaar wil vikingboot snel op zee krijgen

De vikingboot Fenrir moet snel in het water in Oostende, liefst nog deze zomer. Dat zegt de nieuwe eigenaar. De houten replica staat nu in een loods voor een laatste opknapbeurt.

De nieuwe eigenaar wil de vikingboot met roeiers op zee krijgen en denkt daarbij aan een aanlegsteiger in het Mercatordok in het hartje van Oostende. De vikingboot in zijn nieuwe thuishaven Oostende. De ‘Fenrir’, Noors voor Wolf, is 12 jaar geleden gebouwd door jongeren uit Genk, als jeugdwelzijnsproject. Johnny Loup : vzw Gigos Genk: "Tijdens de doop is prins Laurent nog meegevaren. Die jongeren zijn ooit vanuit het noorden van Frankrijk, via de Maas, tot in Maastricht gevaren. En dat waren negen pittige dagen. Het is echt wel roeien."

Een bewijs dat je met de vikingboot echt wel afstanden kunt roeien. Het is een replica van een Noors Gokstadschip uit de 9de eeuw, 10 meter lang en meer dan 2 meter breed. Maar nu moet hij dus gauw op zee. Christiaan Martin, initiatiefnemer Vikingboot Fenrir Oostende: "Dat is eigenlijk de bedoeling. Voor ontspanning. Voor mensen die gepassioneerd zijn om te helpen roeien. Om plezier aan te beleven in eerste instantie. De vikings in de tijd gebruikten ook masten. Ze gebruikten de wind en roeiden. Na de zomer komt er dan een mast op."

In de Fenrir kunnen 10 roeiers en vier bemanningsleden plaatsnemen. Straks is hij ter beschikking van vriendengroepen, scholen en verenigingen.

