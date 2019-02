Nieuwe dieren voor De Zonnegloed

Vandaag zijn in De Zonnegloed, het opvangcentrum voor verwaarloosde wilde dieren, een grote lading nieuwe dieren aangekomen. In totaal gaat het om een twintigtal soorten.

Alle dieren werden gered uit benarde situaties. Het gaat onder meer om slangen, een oehoe, varanen en gekko's. De verblijven voor de nieuwe dieren worden nog volop afgewerkt. Zaterdag kunnen bezoekers ze voor het eerst komen bewonderen.

Gedumpte nijlvaraan

Een nijlvaraan die vanaf nu in Zonnegloed verblijft, werd gevonden door schippers op een vrachtschip komende van Mexico. Gelukkig namen de schippers het dier onder hun hoede. Onder begeleiding konden de schippers het dier de nodige zorgen geven. De nijlvaraan kon niet terug naar Mexico omdat de overheden het dier niet terug over wilden nemen. Gelukkig zorgden de schippers goed voor het dier en kan hij nu aan een nieuw leven beginnen in De Zonnegloed.

Netpython slachtoffer van vechtscheiding

Een ander dier, een netpython, werd het slachtoffer bij een vechtscheiding. De slang was het huisdier van de man, maar de vrouw nam de slang mee zonder toestemming van haar man. Ze verwaarloosde het dier bewust en uit wraak naar haar man. De slang werd na klachten van de buren in beslag genomen door de politie, maar krijgt dus nu een tweede leven in De Zonnegloed.