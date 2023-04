Nieuwe detonatiekamer voor Dovo in Poelkapelle

Ontmijningsdienst DOVO krijgt in Langemark-Poelkapelle een nieuwe detonatiekamer. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder beslist. In zo'n kamer wordt chemische en toxische munitie op een gecontroleerde manier onschadelijk gemaakt. De bouw start nog dit jaar en moet over vier jaar...

En dat is nodig, want uit cijfers die federaal kamerlid Jasper Pillen uit Brugge opvroeg, blijkt dat DOVO vorig jaar het meest moest uitrukken in West-Vlaanderen. In totaal 2.284 keer, bijna evenveel als het jaar daarvoor. Dat is veel meer dan Henegouwen, dat tweede staat met ruim 300 interventies. Bij ons vernietigt DOVO vooral obussen uit de Eerste Wereldoorlog.

(lees verder onder de foto)

Vooral munitie uit WO I

“Elk jaar vernietigt DOVO 9.000 stuks oude munitie. Een deel van die munitie, zowat 10 procent, is toxisch en heeft nood aan een specifieke behandeling” legt Pillen uit. Voor de toxische springtuigen werd een eerste specifieke ontmantelingsinstallatie aangekocht in 2006, die werd geïnstalleerd in Langemark-Poelkapelle. Deze zogenaamde Contained Detonation Chamber (CDC) wordt intensief gebruikt en bereikt bijna het einde van zijn levensduur. “De nieuwe kamer zal toelaten om ook de volgende 15 jaar in alle veiligheid deze relicten uit ons oorlogsverleden verder op te ruimen” besluit Pillen.

"De vervanging van de “Contained Detonation Chamber” (CDC) zal dit jaar starten en zou begin 2027 moeten afgerond zijn. Andere kleine investeringen zijn eveneens gepland, zoals de bouw van een nieuwe munitiewerkplaats, de renovatie van technische of administratieve gebouwen en de bouw van voertuighangars en trainingsfaciliteiten voor de CBRN-EOD-capaciteit."