Nieuwe De Moerenfietsroute officieel voorgesteld

In Veurne presenteerde Westtoer de nieuwe De Moerenfietsroute. Het fietstraject is uitgebreid van 39 naar 55,8 kilometer. De route loopt door het unieke polderlandschap van De Panne, Veurne en Alveringem. De fietsroute is ook helemaal opnieuw bewegwijzerd.

Deze nieuwe fietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs fietsroutes. In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. Zeven daarvan werden vorig jaar reeds geopend, en De Moerenfietsroute is de tweede van 18 nieuwe fietsroutes die in het voorjaar van 2023 worden voorgesteld. Westtoer organiseert in 2023 een themajaar rond fietsen en wandelen vanuit het nieuwe merk ‘Visit West-Vlaanderen’. Dit is een overkoepelend toeristisch platform dat vooral de fiets- en wandelmogelijkheden alsook de gastronomische troeven uit West-Vlaanderen presenteert.

“Het vlakke traject van De Moerenfietsroute leent zich er uitstekend toe om door jong en oud per fiets te worden verkend. Het parcours slingert door het hinterland van de kust tot in de Westhoek. Zeker De Moeren zorgen voor een uniek decor, het is het laagstgelegen gebied van België. De route passeert ook langs heel wat pittoreske dorpen waar de recreant een stop kan inlassen. Een mooie tocht met wat streeklekkers, het ideale recept voor een geslaagde uitstap”, aldus Sabien Lahaye-Battheu voorzitter Westtoer en gedeputeerde voor Toerisme.