Nieuwe dansacademie in Roeselare officieel geopend

In de Groenestraat in Roeselare is vandaag de dansacademie van het MSKA (Middenschool Koninklijk Atheneum) officieel geopend in het bijhorend gloednieuw gebouw.

Het pand kwam in slechts enkele jaren tot stand na een samenwerking tussen de GO-school en de Hypnosis Dance Academy. Voortaan moeten er allround dansers klaargestoomd worden voor tal van commerciële opdrachten binnen de sector.

De dansopleiding die hier vorig jaar van start ging, kan gecombineerd worden met ASO, TSO, KSO en BSO. Daarmee is het MSKA Roeselare uniek in zijn soort. Momenteel lopen hier leerlingen van over heel Vlaanderen school. De bijhorende selectieprocedure is dan ook best streng. Artistiek directeur Steve Burggraeve: "De procedure is streng omdat we maar maximum 13 dansers toelaten per schooljaar. Dertien in het eerste, dertien in het tweede. Meer willen we niet. Dus zijn we wel heel streng in de audities."