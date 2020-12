Binnen de bachelorrichting hotelmanagement van Vives zal je vanaf volgend academiejaar de specialisatie ‘Culinary Arts’ kunnen volgt. Het moet een topculinaire studie op bachelorniveau worden.

De opleiding wil zich richten op een internationaal publiek en de praktijklessen zullen plaatsvinden in De Karmeliet in Brugge. Dat is het vroegere driesterrenrestaurant van Geert Van Hecke.