Afgelopen maandag hield Politiezone VLAS een controle tegen overlast en fietsdiefstallen in het centrum van Kortrijk. De politie controleerde in totaal 18 personen en 11 voertuigen.

Op het Stationsplein werd een verdachte man op heterdaad betrapt in de fietsenstalling toen hij een elektrische step aan het stelen was.

In het Begijnhofpark trof de politie een mes aan in de rugzak van een man tijdens een veiligheidsfouillering. Tegen hem is een proces-verbaal opgesteld. Het wapen werd in beslag genomen.