Ver Weg is de laatste single die hij uitbrengt uit z’n album Casco. Eerder kwamen daaruit Steentje, Oelala en Rommel.

Boudy Verleye, zoals Brihang echt heet, woont al een tijdje in Schaarbeek, maar in Ver Weg houdt hij vast aan zijn roots. In de clip veel kustbeeld waarbij hij staat te zingen op een scheepspaal midden in zee, voor de kust van Heist.

Kijk hier naar 'Ver Weg':